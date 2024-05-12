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Nijerya'da silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti!

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.05.2024
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Nijerya’da silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti!

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda 30 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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