Eurovision 2024'ü İsviçre'den Nemo "The Code" ile kazandı





İSRAİL TEMSİLCİSİ YUHALANDI

İsrail temsilcisi Eden Golan, final gecesindeki sahne performansı sırasında izleyiciler tarafından protesto edildi. Salondaki izleyicilerden birçoğunun İsrailli katılımcıyı yuhaladığı ve "Filistin" sloganı attığı duyuldu. Belçika televizyonu yayını kesti. Belçika ulusal televizyonu VRT, İsrail'in insan hakları ve basın özgürlüğü ihlalleri nedeniyle kınamak ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapmak amacıyla Eurovision 2024 finalinin yayınını kesti. Kanalın yayınladığı açıklamada, "Bu bir sendika eylemidir. İsrail devletinin insan hakları ihlallerini kınıyoruz. Ayrıca, İsrail'in basın hürriyetini yok ettiğini ifade etmek istiyoruz. Bu nedenle yayınımıza ara veriyoruz. Derhal ateşkes" denildi.