Refah'a saldıran işgalcilere AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den sert tepki: 'Kabul edilemez'
Gazze'de saldırılarını sürdüren işgalci İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasına peş peşe tepkiler gelmeye devam ederken Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Refah'ta sivilleri güvenli olmayan bölgelere gitmeye zorlamanın "kabul edilemez" olduğunu söyledi.
7 Ekim'den bu yana İsrail Gazze'deki katliamını, gelen tepkilere çağrılara aldırış etmeden sürdürüyor. İşgalcilerin hemen hemen her gün onlarca çocuk, kadın demeden öldürdüğü sivillerin sayısı gittikçe artıyor. İsrail bu kez de Refah'a kara saldırısı başlattı. Bu saldırı ile Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiler.
'KABUL EDİLEMEZ'
İsrail'in Refah'a düzenlediği kara saldırısına AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den bir tepki geldi. Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in bu hareketinin 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
'İNSANİ KRİZİ DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEK'
İsrail'in uluslararası hukuka göre sivillerin güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu aktaran Borrell, "Sivilleri Refah'ın güvenli olmayan bölgelerine gitmeye zorlamak kabul edilemez" ifadesini kullandı. İsrail'e "Refah'a kara saldırısı yapmama" çağrısını yineleyen Borrell, "Bu zaten vahim olan insani krizi daha da kötüleştirecektir" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.
İSRAİL ZULMÜNDE SON DURUM
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 971 Filistinli öldürüldü, 78 bin 641 kişi yaralandı.
İsrail, Gazze'de pek çok noktada sivillerin yaşadığı evleri hedef aldı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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