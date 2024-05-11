Fransız milletvekili Portes, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nın iptal edilmesi çağrısı yaptı

"İPTAL EDİLSİN"

Filistin'e desteğiyle bilinen Portes, "Eurovision, ordusunu etnik temizlik yapmak ve binlerce sivili katletmek için kullanan bir devletin medya ve siyasi platformu olmamalı." ifadelerini kullanarak, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmesini istedi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak, Filistin'e desteğini bildirmişti.

"FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ"

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.