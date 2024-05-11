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Fransız milletvekili Portes, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmesi çağrısı yaptı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 11.05.2024
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Fransız milletvekili Portes, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nın iptal edilmesi çağrısı yaptı

Fransa'da Filistin'e desteğiyle bilinen muhalif milletvekili Thomas Portes, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın, ordusunu sivilleri katletmek için kullanan bir devletin siyasi platformu olmaması gerektiğini savunarak, yarışmanın bu yıl iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Portes, X paylaşımında, bu akşam finali yapılacak 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'in temsilcisi şarkıcı Eden Golan'ın "soykırım" yapan bir ülkeyi temsil ettiğini vurguladı.

"İPTAL EDİLSİN"

Filistin'e desteğiyle bilinen Portes, "Eurovision, ordusunu etnik temizlik yapmak ve binlerce sivili katletmek için kullanan bir devletin medya ve siyasi platformu olmamalı." ifadelerini kullanarak, bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın iptal edilmesini istedi.

Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2023 Norveç temsilcisi Alessandra, bu akşam yapılacak finalde ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildiğini duyurarak, Filistin'e desteğini bildirmişti.

"FİLİSTİN'E DESTEK GÖSTERİLERİ"

İsrail'in katılımı nedeniyle protesto ve eleştirilerin odağındaki yarışmanın düzenlendiği Malmö kenti, Filistin'e destek gösterilerine sahne oluyor.

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden sanatçılar, "Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes" çağrısı yapmıştı.

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