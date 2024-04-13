Katilden katile destek! ABD İsrail’in terörüne el vermeye devam ediyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

KATİLLERDEN TERÖR DEVLETİNE DESTEK MESAJI

Açıklamada, Austin'in İsrail'e tam desteğini dile getirdiği kaydedildi ve "Bakan Austin, İran veya onun bölgedeki uzantılarının saldırılarına karşı kendini savunma noktasında İsrail'in ABD'ye tamamen güvenebileceğini vurguladı." ifadesine yer verildi.