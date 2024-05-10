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Arjantin'de iki tren çarpıştı: 60 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.05.2024 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
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Arjantin’de iki tren çarpıştı: 60 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Arjantin'de banliyö treninin park halindeki başka trene çarpması sonucu 60 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Acil Tıbbi Bakım Sistemi'nden (SAME) yapılan açıklamada, başkent Buenos Aires'e bağlı Palermo semtindeki köprüde ilerleyen trenin park halindeki başka trene çarptığı belirtildi.

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği kaza bölgesinde 30'u ağır 60 kişi yaralandı. Durumu ağır olan bazı yolcular helikopterle başka hastanelere götürüldü.

Yerel basında çıkan habere göre banliyö treni, bakımı devam eden park halindeki trenin vagonlarına çarptı. Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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