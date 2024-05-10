BM’den Gazze’deki toplu mezarlar için soruşturma çağrısı!

BMGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik Konseyi üyeleri, Gazze'deki Nasır ve Şifa hastanelerinin içinde ve çevresinde kadınlar, çocuklar ve yaşlılar dahil olmak üzere yüzlerce cesedin gömüldüğü toplu mezarların keşfedildiğine ilişkin haberlerden duydukları derin kaygıyı dile getirdi." ifadelerine yer verildi.