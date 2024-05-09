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Filistin kefiyesine bile tahammül edemediler

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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Filistin kefiyesine bile tahammül edemediler

İsveç’te yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması’na Filistin yasakları damga vurdu. Soykırımcı İsrail’in “7 Ekim” vurgulu şarkısıyla kabul edildiği organizasyonda, İsveçli şarkıcı Eric Saade’nin Filistin kefiyesiyle bile sahne almasına tahammül edemediler.

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