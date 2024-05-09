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İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

Pınar Özenç
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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İsrail ordusunun Gazze kentine yönelik saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü

İsrail ordusunun, evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan yoğun hava saldırıları eşliğinde Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediği bildirildi.

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