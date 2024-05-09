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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sis etkili oldu!

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.05.2024
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İstanbul’un Anadolu Yakası’nda sis etkili oldu!

Son dakika haberine göre İstanbul'un Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

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