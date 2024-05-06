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İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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İtalya’da toplu taşıma sektöründe çalışanlar greve gitti

İtalya'da toplu taşıma sektöründe çalışanlar, sendikaların çağrısıyla özlük haklarında iyileştirme ve toplu iş sözleşmesi yenileme görüşmelerinin başlaması talebiyle 24 saatlik greve gitti.

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