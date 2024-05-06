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Panama'da devlet başkanlığı seçimini Jose Raul Mulino kazandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.05.2024
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Panama’da devlet başkanlığı seçimini Jose Raul Mulino kazandı

Son dakika haberine göre Orta Amerika ülkesi Panama'da devlet başkanlığı seçimini eski Kamu Güvenliği Bakanı Jose Raul Mulino kazandı.

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