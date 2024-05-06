Rusya'dan İngiltere'ye askeri ültimatom! "Vururuz"
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda, Ukrayna dışında da İngiltere'ye ait askeri unsurların vurulabileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.
Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in Bakanlığa çağrıldığı ve protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"ASKERİ UNSUR VE TEÇHİZATI VURURUZ"
"Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yününde daha önce verdiği taahhütleriyle çelişiyor. Cameron, bu yaklaşımı reddederek, ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etti. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığı teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 45 bin öğretmen ataması yapılacak mı, son durum ne? Kaç bin öğretmen atanacak? 2024 Öğretmen ataması son dakika
- İstanbul'da göz gözü görmeyecek! 23 ilçede mum ve gaz lambalarını hazırlayın: Saatler sürecek
- EKPSS kura başvuru ekranı 2024 | EKPSS ÖSYM kura başvuru nasıl yapılır? İşte şartları ve tarihleri...
- Kurbanlık Fiyatları 2024 | Koyun, keçi ve sığır kurbanlık bedeli ne kadar, kaç TL? Küçükbaş, büyükbaş hisseleri...
- 46 48 50 52 yaşa emeklilik tam isabet vurdu! 1996 1999 2005 SGK girişine prim gün çizelgesi oluştu
- Tek tek açıklandı: Emekliye %25'e ek 15'lik refah artışı! 4A, 4B'liye temmuzda taban maaş çıktı! 10.150, 11.250, 13.000 TL alana...
- Öğretmen ataması branş ve kontenjanlar 2024 | Öğretmen ataması olacak mı, ne zaman? Başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Türkçe, Matematik, Sınıf...
- Türkiye'nin en kalabalık ilçe haritası çıktı! İl kadar nüfusa sahipler: İşte plaka plaka sıralama
- Uyku pozisyonunuz gizli sırlarınızı ele veriyor! Kişilik testi ile kendinizi keşfedin!
- Dünyanın en lezzetli yoğurtlu yemekleri belli oldu! Türk yemekleri listeyi istila etti
- Terlik tehlikesi! Uzmanlar uyardı: Evde sürekli terlik giymek bu hastalıklara yol açabiliyor!
- Ehliyet müjdesi! A-B-C-D-E sınıf sürücüler için artık daha basit