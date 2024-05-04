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Şırnak'ta sağanak cadde ve sokaklar göle döndü

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Şırnak’ta sağanak cadde ve sokaklar göle döndü

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.

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