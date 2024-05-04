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Hindistan'dan Biden'ın "yabancı düşmanlığı" değerlendirmesine tepki

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 04.05.2024
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Hindistan’dan Biden’ın yabancı düşmanlığı değerlendirmesine tepki

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak nitelendirmesini eleştirdi.

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