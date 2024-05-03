Filistin’e destek gösterileri dalga dalga yayılıyor! Hiçbir güç bunu durduramadı

PROTESTOLAR DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNE YAYILDI

Dünyanın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarında 16 Nisan'dan bu yana İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları protesto ediliyor.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bulunan Toronto Üniversitesi St. George Kampüsü'nde bir araya gelen Filistin destekçisi öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül ve yıkıcı saldırılarını protesto etti.

"Netenyahu, savaş suçlusudur" ve "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, daha sonra kampüsün çim alanına Filistin'e destek amacıyla dayanışma çadırları kurdu.

ABD'nin aksine herhangi bir gözaltının yapılmadığı Avustralya'da ise Filistin destekçisi gösteriler, Sydney Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi (ANU), Queensland Üniversitesi, Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi ve Curtin Üniversitesi gibi çeşitli yerlerde devam ediyor.

Filistin destekçisi protestocuların yaklaşık 50 çadır kurduğu Sydney Üniversite'sinde, gösterilerin "Yahudi karşıtı" olduğunu savunan diğer bir grup ise karşı eylemde bulundu.

İRLANDA'DA FİLİSTİN'E DESTEK VEREN ÖĞRENCİ BİRLİĞİNE PARA CEZASI

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Dublin şehrindeki Trinity College, okulun öğrenci birliğine 214 bin 285 euro cezası verirken, son ödeme tarihini 30 Mayıs olarak belirledi.

Cezanın verilme sebepleri arasında, öğrenci protestolarının önemli turist noktalarından biri olan Long Room Kütüphanesi'ne ulaşımı engellemesi yer aldı.

Üniversitenin öğrenci birliği Başkanı Laszlo Molnarfi, üniversite yönetimini turistleri öğrencilerinden önde tutmakla suçlarken, kendisi ve birçok öğrencinin disiplin duruşmasına çağrıldığını aktardı.

George Washington Üniversitesi'ndeki öğrenciler ise Filistin'e desteklerini göstermek için George Washington heykelinin boynuna Filistin bayrağı bağlarken, kafasını kefiye ile kapadı.

Öte yandan kimi üniversitedeki öğrenciler gösterilerini sonlandırma kararı aldı.

ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesi ve Minneapolis kentindeki Minnesota Üniversitesindeki öğrenciler yönetimle anlaşmaya vararak protestolarını bitirdi.

Northwestern ve Brown üniversitelerindeki öğrenciler ise nisanın son günlerinde protestolarına son vermişti.