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Terör saldırılarından kaçan 6 bin Nijeryalı ülkesine dönecek

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Terör saldırılarından kaçan 6 bin Nijeryalı ülkesine dönecek

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarından kaçan ve komşu ülkelere sığınan 6 bin kişi evine dönecek.

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