02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yaptığı hava saldırısında, 7 Filistinli hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA