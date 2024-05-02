02 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Türkiye, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna "sarsılmaz desteğini" yineledi

Türkiye, Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna "sarsılmaz desteğini" yineledi

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024
ABONE OL
Türkiye, Filistin’in BM’ye tam üyelik başvurusuna sarsılmaz desteğini yineledi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Filistin'in BM'ye tam üyelik başvurusuna sarsılmaz desteğimizi teyit ediyoruz" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA