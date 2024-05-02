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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Enugu eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti.

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