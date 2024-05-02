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S&P Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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S&P Fed’in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

S&P Global Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi döngüsüne muhtemelen aralık ayında başlayacağının öngörüldüğünü bildirdi.

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