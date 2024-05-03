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Nijerya'da geçen ay 715 terörist ve silahlı çete üyesi öldürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.05.2024
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Nijerya’da geçen ay 715 terörist ve silahlı çete üyesi öldürüldü

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da, geçen ay yapılan operasyonlarda 715 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

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