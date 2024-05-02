Feci kaza kamerada! Kamyonet öğrencilerin arasına daldı

Kazada, 29 kişi yaralandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1'i öğretmen 17'si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi.