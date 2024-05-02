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Feci kaza kamerada! Kamyonet öğrencilerin arasına daldı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Feci kaza kamerada! Kamyonet öğrencilerin arasına daldı

Son dakika haberi... Kırgızistan’da bir kamyonetin etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına daldığı kazada 29 kişi yaralandı. Korkunç anlar kameraya yansıdı.

Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde kültürel etkinlik için toplanan öğrencilerin arasına kamyonet daldı.

Kazada, 29 kişi yaralandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1'i öğretmen 17'si öğrenci olmak üzere 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardım sağlandığı belirtildi.

Çocukların 9 ila 16 yaşları arasında olduğu, yaralanan 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kamyonetin park halinde olduğu sırada aniden hareket ettiği ve içinde şoför bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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