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Bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Bizona tekme atan adam hem yaralandı hem tutuklandı

Yellowstone Milli Parkı'nda alkol etkisi altındayken bir bizonun bacağına tekme attığı iddia edilen adam hem hayvan tarafından yaralandı hem de park bekçileri tarafından gözaltına alındı.

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