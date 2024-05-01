Ruang Yanardağı nedeniyle binlerce kişi için tahliye kararı

Volkanik yanardağın yer aldığı Ruang Adası geçtiğimiz ay yaşanan patlamalar sonucunda tamamen tahliye edilmiş ve adada yaşayan 828 kişi çevre bölgelere yerleştirilmişti.

Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi nedeniyle tahliyenin boyutu da arttı. Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana yanardağda en az üç adet şiddetli patlama yaşandığı belirtilirken, bu patlamalara bağlı olarak oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe ve bin kilometrelik bir alana yayıldığı ifade edildi.