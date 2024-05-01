Ruang Yanardağı nedeniyle binlerce kişi için tahliye kararı
Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda volkanik faaliyetlerin devam etmesi nedeniyle bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya’ya doğru ilerliyor.
Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Adası'nda yer alan Ruang Yanardağı'nın dün lav ve kül püskürtmesinin ardından bölgede tedirgin bekleyiş sürüyor. Volkanik faaliyetlerine devam eden yanardağ nedeniyle tedbir amaçlı bölgede bulunan 12 bin kişi için tahliye kararı alındı.
Volkanik yanardağın yer aldığı Ruang Adası geçtiğimiz ay yaşanan patlamalar sonucunda tamamen tahliye edilmiş ve adada yaşayan 828 kişi çevre bölgelere yerleştirilmişti.
Son günlerde patlamaların şiddetlenmesi nedeniyle tahliyenin boyutu da arttı. Yetkililer, Ruang Adası çevresinde bulunan diğer adaların ve Sulawesi eyaleti kıyılarının da tsunami riskine karşı boşaltılması kararı aldı.
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, dünden bu yana yanardağda en az üç adet şiddetli patlama yaşandığı belirtilirken, bu patlamalara bağlı olarak oluşan kül bulutlarının 5 bin metre yüksekliğe ve bin kilometrelik bir alana yayıldığı ifade edildi.
7 HAVALİMANINDA UÇUŞLAR DURDU
Yaşanan volkanik patlamalar sonucu çevreye yayılan küller nedeniyle hava trafiğinde yoğun aksaklıklar yaşanırken, bölgede bulunan 7 havalimanında uçuşlar tamamen durduruldu. Yanardağın püskürttüğü küller komşu ülke Malezya'ya doğru ilerliyor.
Endonezya'da 2018 yılında Anak Krakatoa Yanardağı'nın patlaması sonucu tsunami meydana gelmiş, felakette 426 kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştı.
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