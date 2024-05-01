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Hamas’ın son ateşkes teklifine yarın yanıt vermesi bekleniyor

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
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Hamas’ın son ateşkes teklifine yarın yanıt vermesi bekleniyor

Hamas’ın, Mısırlı arabulucular tarafından sunulan son ateşkes teklifine yarın yanıt vermesi bekleniyor.

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