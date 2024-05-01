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BMGK mayıs ayı başkanlığını Mozambik yürütecek: Gazze konusunda ateşkesi destekliyoruz

Giriş Tarihi: 01.05.2024
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BMGK mayıs ayı başkanlığını Mozambik yürütecek: Gazze konusunda ateşkesi destekliyoruz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin mayıs ayında başkanlığını Mozambik yürütecek. Mozambik'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Pedro Comissario Afonso yaptığı açıklamada Gazze'de acil ateşkesi desteklediğini, dönem başkanı olarak da bu yönde çaba sarf edeceklerini söyledi. İşte detaylar...

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