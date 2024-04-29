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Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Nijerya’da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 19 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

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