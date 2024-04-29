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İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 22 Filistinli öldü

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırılarında en az 22 Filistinli öldü

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'yi abluka altına alan katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 22 Filistinli hayatını kaybetti.

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