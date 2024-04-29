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Suudi Arabistan'dan Gazze mesajı: Tüm insani ölçülere göre felakettir

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Suudi Arabistan’dan Gazze mesajı: Tüm insani ölçülere göre felakettir

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Gazze Şeridi'ndeki durumun "tüm insani ölçülere göre felaket" olduğunu söyledi.

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