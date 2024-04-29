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Nijerya'da düzenlenen saldırılarda Sivil Ortak Görev Gücünden 25 kişi öldü

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Nijerya’da düzenlenen saldırılarda Sivil Ortak Görev Gücünden 25 kişi öldü

Nijerya'nın Borno ve Sokoto eyaletlerinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ve silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırılarda, Sivil Ortak Görev Gücünden (CJTF) 25 kişi hayatını kaybetti.

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