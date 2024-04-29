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Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Ankara’da iki aile arasında silahlı kavga; 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'da iki aile arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemleri sürdürülürken, olaya karıştığı şüphesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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