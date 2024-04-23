Sürücüyü yanan araçtan son anda kurtardılar
ABD’nin Minnesota eyaletinde alev alan aracın içindeki sürücü çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.
ABD'nin Minnesota eyaletinin başkenti Saint Paul'de insanlar yanan araçta mahsur kalan sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. 18 Nisan'da meydana gelen olayın araç kamerasına yansıyan görüntülerinde bariyere çarpıp kaza yapan bir aracın alev aldığı görülüyor.
Sağ tarafı alevler içinde kalan araçtaki sürücü bariyer nedeniyle kapısını açamayınca çevredekiler yardımına koştu. En az 5 kişi kapıyı zorlayarak açmayı denerken, bir ulaştırma çalışanı aracın camını çekiçle kırmayı başardı.
Sürücü camın kırılmasının ardından hızlı bir şekilde araçtan çıkarıldı. Sürücünün kurtarılmasından kısa bir süre sonra aracın tamamı alevlere teslim oldu.
Sürücünün sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, ciddi bir yaralanma yaşamadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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