Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirildi
Son dakika haberine göre Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirildiği bildirildi. Sınır belirleme komisyonlarının 8. toplantısı iki ülke sınırında yapılmış, toplantıda bazı hususlarda mutabakata varılmıştı.
Azerbaycan-Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonu Eş Başkanı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in ofisinden yapılan açıklamada, iki ülkenin uzman gruplarının sınırda jeodezik ölçümlere göre koordinatların belirlenmesi yönünde çalıştığı belirtildi.
Açıklamada, çalışmalar sonucunda iki ülke sınırında ilk kez bir sınır taşı yerleştirildiği kaydedildi.
19 Nisan'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8. toplantısı iki ülke sınırında yapılmış, toplantıda bazı hususlarda mutabakata varılmıştı.
Ermenistan, 1. Karabağ Savaşı'nda işgal ettiği Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini Azerbaycan'a iade etmeyi kabul etmiş, bu köylerle karşılarındaki Ermenistan köyleri arasında sınır hattının belirlenmesi yönünde mutabakat sağlanmıştı.
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