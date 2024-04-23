Azerbaycan ile Ermenistan sınırında ilk kez sınır taşı yerleştirildi

Açıklamada, çalışmalar sonucunda iki ülke sınırında ilk kez bir sınır taşı yerleştirildiği kaydedildi.

19 Nisan'da Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonlarının 8. toplantısı iki ülke sınırında yapılmış, toplantıda bazı hususlarda mutabakata varılmıştı.