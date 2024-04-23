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Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü var

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Cibuti açıklarında göçmen teknesi alabora oldu! Çok sayıda ölü var

Doğu Afrika ülkesi Cibuti açıklarında 77 göçmenin bulunduğu teknenin alabora olması sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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