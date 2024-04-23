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Nijerya'dan kaçan kripto para borsası yöneticisi Kenya'da yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Nijerya’dan kaçan kripto para borsası yöneticisi Kenya’da yakalandı

Nijerya'da gözaltındayken kaçan, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın Kenya'da yakalandığı bildirildi.

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