İsrail’in Gazze’deki katliamı 200. gününde! Katillerden akla hayale sığmayan savaş suçları: Elleri ve ayaklarını bağlayıp...

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında bugün 200'üncü gün geride kalıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 151'e yükseldi. Siyonist rejimin işlediği savaş suçunun son kanıtı ise Nasır Hastanesi oldu. İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden çekilmesinin ardından bulunan toplu mezardan şu ana kadar 283'ten fazla ceset çıkarıldı.