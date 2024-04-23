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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İspanya Başbakanı Sanchez ile Gazze’yi görüştü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi İspanya Başbakanı Sanchez ile Gazze’yi görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Filistin’deki gelişmeleri ele aldı.

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