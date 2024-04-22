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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 21 kişi öldü

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Nijerya’da düzenlenen silahlı saldırılarda 21 kişi öldü

Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmaların yaşandığı Plateau eyaletinde düzenlenen saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti.

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