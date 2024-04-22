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Hizbullah duyurdu! Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait İHA'yı düşürdük

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Hizbullah duyurdu! Lübnan’ın güneyinde İsrail’e ait İHA’yı düşürdük

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi insansız hava aracının (İHA) Lübnan'da düşürüldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın açıklamasında, İsrail İHA'sının nasıl düşürüldüğü hakkında herhangi bir detay verilmedi. İsrail ordusundan ise düşürülme olayına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

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