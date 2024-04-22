22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Irak'tan Suriye'de koalisyon güçleri üssüne füzeli saldırı

Irak'tan Suriye'de koalisyon güçleri üssüne füzeli saldırı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Irak’tan Suriye’de koalisyon güçleri üssüne füzeli saldırı

Irak'tan Suriye'de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı gerçekleştirildi. Iraklı askeri gücün, Suriye'deki üsse atılan füzelerin fırlatıldığı "aracı" ele geçirdiği kaydedilerek, faillerin yakalanıp yargıya teslim edilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA