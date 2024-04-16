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Nijerya ordusunun hava operasyonunda 30 terörist öldürüldü

Tülay Ayçiçek
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Nijerya ordusunun hava operasyonunda 30 terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre Nijerya Hava Kuvvetlerince (NAF) ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a yönelik hava operasyonunda 30 terörist etkisiz hale getirildi.

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