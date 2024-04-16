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Vladimir Putin, kazandığı seçim sonrası devlet başkanlığı mazbatasını aldı

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024
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Vladimir Putin, kazandığı seçim sonrası devlet başkanlığı mazbatasını aldı

Rusya’da geçen ay devlet başkanı seçimini yüzde 87,28 oy ile kazanan Vladimir Putin, Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’dan mazbatasını aldı.

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