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Fırtına karavanı böyle devirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2024 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
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Fırtına karavanı böyle devirdi

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınada park halindeki karavan devrildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İngiltere'de köprüler ve parklar geçici olarak kapatıldı.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki Knutton köyünde dün yerel saatle 06.30 sıralarında fırtına meydana geldi.



Şiddetli rüzgar nedeniyle çöp kutuları ve çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, evlerin pencerelerinde, araçlarda hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERADA

Park halindeki bir karavanın devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde aniden başlayan fırtınada karavanın devrilerek yanındaki minibüse çarptığı görüldü.


Meteoroloji servisinin rüzgar hızının saatte 45 mile ulaşabileceği uyarısı üzerine İngiltere'de köprüler ve parklar geçici olarak kapatıldı.

Fırtına karavanı böyle devirdiFırtına karavanı böyle devirdi FIRTINA KARAVANI BÖYLE DEVİRDİ

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