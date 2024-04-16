Terör devleti İsrail’in alçak ’zorla göç’ planı! Toprak hırsızları iş başında

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN İNSANLIK SUÇU KATLİAMI!

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.