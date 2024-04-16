Terör devleti İsrail'in alçak 'zorla göç' planı! Toprak hırsızları iş başında
Gazze'deki hükümet, katil İsrail ordusunun dün geceden beri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesi ve Cibaliye beldesinin doğu bölgesi sakinlerini göçe zorladığını bildirdi.
İsrail'in kuzeydeki Beyt Hanun beldesi ve Cibaliya beldesinin doğu kesimi sakinlerini göçe zorlamaya çalıştığına dikkati çeken Maruf, şunları kaydetti:
"İşgalci ordu dün gece bir askeri operasyon kapsamında tankları ve buldozerleri Beyt Hanun'daki sığınma merkezine sürdü. Yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin sığınma merkezi olarak kullandığı Mehdiye eş-Şeva Okulu kuşatma altına alındı. Okulun arkasında soruşturma merkezi oluşturan işgalci ordu, sığınmacıların tümünü silah zoruyla soruşturmaya çağırdı. Soruşturmaya çağrılan kadınların başörtüsü zorla çıkarılırken, erkekler de kıyafetlerini çıkarmaya zorlandı."
İşgalci İsrail ordusunun Beyt Hanun beldesindeki tüm ailelerin bölgeyi terk etmelerini istediği ve bazı gençleri de alıkoyduğunu aktaran Maruf, İsrail ordusunun topçu atışı ve savaş uçaklarının bombardımanı altında bölge sakinlerini göçe zorladığına işaret etti.
Katil İsrail askeri araçlarının hala Beyt Hanun beldesi ve Cibaliya'nın doğusundan ayrılmadığına vurgu yapan Maruf, İsrail'in aylarca süren yıkım ve tehcirden sonra bölgeye yeni bir tehcir planıyla döndüğünü ifade etti.
Maruf, uluslararası toplumun İsrail'in işlediği suçların önüne geçmesi çağrısında bulundu.
TERÖR DEVLETİ İSRAİL'İN İNSANLIK SUÇU KATLİAMI!
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 843 Filistinli öldürüldü, 76 bin 575 kişi yaralandı.
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