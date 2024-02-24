Dünyanın gözü bu davada! Trump'tan bomba hamle: Başsavcı Willis'in "romantik ilişkisi" için mahkemeye yeni kanıtlar sundu | 12 bin civarında mesaj...





BAŞSAVCI İLE SAVCI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Georgia'daki "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasında Trump ile yargılanan 18 kişiden biri olan Roman, Başsavcı Willis'in "romantik ilişkisini" mahkemeye taşıyarak davadan "diskalifiye" edilmesini ve kendilerine açılan davanın da düşürülmesini talep etmişti.



Roman, Willis'in, Wade ile "gizli ilişkinin kamuoyunu dolandırmaya yönelik bir eylem" olduğunu savunmuş, Wade'e yapılan ödemelerden Willis'in de "kişisel olarak faydalandığını" öne sürmüştü.



ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi de Willis hakkındaki "uygun olmayan romantik ilişki" iddiaları hakkında inceleme başlatarak, Willis'ten bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu.