Dünyanın gözü bu davada! Trump'tan bomba hamle: Başsavcı Willis'in "romantik ilişkisi" için mahkemeye yeni kanıtlar sundu | 12 bin civarında mesaj...
Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla Georgia'da dava açan Fulton County bölgesi Başsavcısı Fani Willis'ın "romantik ilişki" iddiasıyla yargılandığı davada flaş gelişmeler yaşandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Başsavcısı Fani Willis'in uygun olmayan "romantik ilişkisi" üzerine yeni deliller sundu. Trump'ın mahkeme celbi ile Wade'in telefon şirketinden ocak-kasım 2021 tarihleri arasını kapsayan kayıtlara göre, bu sürede Wade'in Willis'in evine en az 35 defa gittiği, Willis'i yaklaşık 2 bin kere aradığı ve 12 bin civarında mesaj attığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Trump, kendisiyle ilgili soruşturma için Willis'in işe aldığı ve soruşturma ekibine liderlik eden savcı Nathan Wade'in cep telefonu kayıtlarını mahkemeye teslim etti.
Trump'ın mahkeme celbi ile Wade'in telefon şirketinden ocak-kasım 2021 tarihleri arasını kapsayan kayıtlara göre, bu sürede Wade'in Willis'in evine en az 35 defa gittiği, Willis'i yaklaşık 2 bin kere aradığı ve 12 bin civarında mesaj attığı ortaya çıktı.
Kayıtların konum analizlerinde Wade'in bazı geceler Willis'in evine geç saatlerde gidip sabaha kadar kaldığı tespit edildi.
"Uygunsuz ilişkileri nedeniyle Trump davasından diskalifiye edilmeleri" için Atlanta'da 16 Şubat'ta yapılan duruşmada Willis, savcı Wade ile aralarındaki ilişkinin 2022'de başlayıp bir süre önce de sona erdiğini söylemiş ve ilişkilerinin Trump'ın dava sürecini etkilemediğini savunmuştu.
Willis, Wade ile beraber gittikleri tatillerde ödemeleri Wade'in ticari kredi kartıyla yaptığını ve kendisinin daha sonra payına düşen miktarı savcıya nakit olarak ödediğini ifade etmiş, Trump'ın davası üzerinden herhangi bir finansal kazanç sağlamadığını öne sürmüştü.
Trump ve aynı davada sanık olan Michael Roman, kendileriyle ilgili soruşturma yürüten Willis'in ekibine aldığı Wade ile ortaya çıkan gizli ilişkisi ve bu ilişkiden sağlanan ekonomik çıkar nedeniyle davadan çekilmesi gerektiğini savunuyor.
Uzmanlar, mahkemeye sunulan son telefon kayıtlarının Başsavcı Willis'in Trump davasından "diskalifiye" edilmesi tartışmalarını hızlandırabileceğine işaret ediyor.
BAŞSAVCI İLE SAVCI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Georgia'daki "2020 seçim sonuçlarına müdahale girişimi" davasında Trump ile yargılanan 18 kişiden biri olan Roman, Başsavcı Willis'in "romantik ilişkisini" mahkemeye taşıyarak davadan "diskalifiye" edilmesini ve kendilerine açılan davanın da düşürülmesini talep etmişti.
Roman, Willis'in, Wade ile "gizli ilişkinin kamuoyunu dolandırmaya yönelik bir eylem" olduğunu savunmuş, Wade'e yapılan ödemelerden Willis'in de "kişisel olarak faydalandığını" öne sürmüştü.
ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi de Willis hakkındaki "uygun olmayan romantik ilişki" iddiaları hakkında inceleme başlatarak, Willis'ten bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu.
TRUMP'A AÇILAN GEORGİA'DAKİ DAVA
Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.
13 SUÇ İSNAT EDİLMİŞTİ
98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a, aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.
Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.
Trump, hakkındaki dava nedeniyle Başsavcı Willis'i "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle eleştirmiş, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.
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