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İsrail Savaş Kabinesi İran’a misillemeyi ele aldı

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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İsrail Savaş Kabinesi İran’a misillemeyi ele aldı

İsrail Savaş Kabinesi, İran’ın saldırısının ardından bir kez daha bir araya gelerek, İran’a yapılacak misillemeyi ele aldı.

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