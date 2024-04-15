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Ekonomik çöküş: Terör devleti İsrail borç batağında!

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Ekonomik çöküş: Terör devleti İsrail borç batağında!

Terör devleti İsrail'in ekonomisi Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana güç kaybederken, Tel Aviv yönetiminin 2023'teki borçlanma miktarının önceki seneye göre 2 katından fazlaya çıktığı bildirildi.

İşgalci İsrail'in Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi 2022 yılında 17 milyar dolar borç alırken, 2023'te aldığı borç miktarı 2 katından fazla artış göstererek 43 milyar dolara ulaştı.

Terör devleti İsrail'in 2023'te aldığı borç miktarının yarısı, ordunun Gazze'ye saldırı başlattığı ekim ayından itibaren gerçekleşti.

Siyonist İsrail'in Merkez Bankasının son raporunda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının maliyetinin yaklaşık 67 milyar dolara ulaşacağı ve bu sayının İsrail savaş tarihindeki en yüksek maliyet olacağı belirtilmişti.

FITCH'TEN İŞGALCİLERE EKSİ RAPOR

Üstelik, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 31 Mart'ta yayınladığı rapora göre bu sayıya, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan gerilimden kaynaklanan hasarlar dahil değil. Kuzeydeki gerilimin artmasının ise bu sayıyı iki katına çıkarması bekleniyor.

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