Ekonomik çöküş: Terör devleti İsrail borç batağında!

FITCH'TEN İŞGALCİLERE EKSİ RAPOR

Üstelik, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in 31 Mart'ta yayınladığı rapora göre bu sayıya, İsrail'in kuzeyinde Hizbullah'la yaşanan gerilimden kaynaklanan hasarlar dahil değil. Kuzeydeki gerilimin artmasının ise bu sayıyı iki katına çıkarması bekleniyor.