ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken açıklama: "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik"
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırıya değinerek, "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik" dedi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün geldiği ABD'de temaslarına devam ediyor. Sudani ve ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da bir araya geldi.
ABD'nin Irak dahil bölgedeki ortaklarının çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu söyleyen Biden, "ABD, İsrail'in güvenliğini korumaya bağlıdır. Rehineleri evlerine döndürecek ve çatışmanın yayılmasını önleyecek bir ateşkesin sağlanmasından yanayız" dedi.
"KADIN VE ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"
Sudani ise yaptığı açıklamada, Irak'ın ABD ile askeri ilişkiden tam ortaklık ilişkisine geçmek için çalıştığını belirterek, "Hassas ve kritik bir döneme denk gelen bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişki tarihi açısından önemli" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen ve zaferle sonuçlanan ortak mücadelenin Irak ile ABD arasındaki ilişkilerin temel taşını oluşturduğunu kaydeden Sudani, "Stratejik Çerçeve Anlaşması temelinde kalıcı bir ortaklığı görüşeceğiz. Hükümetimiz Irak ve ABD arasındaki Yüksek Koordinasyon Komitesi'nden çıkacak sonuçlara bağlı olacaktır" dedi.
Hükümetinin söz konusu anlaşmanın uygulanması konusunda ciddi olduğunu dile getiren Sudani, "Gazze'deki yıkıcı savaşın sona ermesini arzuladığımızı dile getirirken, kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivilleri hedef alan saldırıları kesinlikle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bölgede savaş çemberinin genişletilmemesi için çaba harcanması gerektiğini kaydeden Sudani, Irak hükümetinin yabancı misyonları korumakla mükellef olduğunu yineledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbullular önleminizi alın: Gece 12’den sonra başlayacak! Saatler sürecek kesinti mahalle mahalle açıklandı
- Altın yatırımcısına ters köşe yaptı! İslam Memiş kazanç tablosunu çıkardı! Herkes bunu bekliyordu…
- Yaşlı çiftin optik illüzyon çizimi kişiliğinizi açığa çıkarıyor 'İlk fark ettiğiniz detay sizi anlatıyor'
- 3600-4500 primle emekli yaşı tamamlama tarihi! 1990 - 2018 sigortalılara sil baştan emeklilik koşulları
- Osmanlı Devleti'nde paralar bu şekilde basılıyordu! Kağıt ve demir: Mangır'dan Kaime'ye, Akçe'den Kuruşa...
- Okyanusun tam 10 metre altında 100 gün geçirdi: 22 yaş gençleşti! Sadece su ve kemik suyu…
- SGK toplu iade tablosunu oluşturdu! 2000 sonrasında prim şartları listelendi! 3685, 5000, 5975 güne...
- Salçanızın küflenmesinden bıktınız mı? Tek bir kaşıkla sonsuza kadar kurtulun!
- Bakan açıkladı! Bu meslekleri seçenler tam 12'den vuruyor!
- SGK'dan 360 Gün Koşulunu Sağlayanlara 3.385 TL Yardım
- Yağmurlu Havalarda Bile Çamaşırlarınızı Hızlı Kurutmanın 6 Japon Sırrı!
- Canan Karatay "Kısır Kalırsınız" Diyerek Uyardı! Yanlış Tüketiyorsunuz