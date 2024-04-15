ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken açıklama: "İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik"

"KADIN VE ÇOCUKLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILARI KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Sudani ise yaptığı açıklamada, Irak'ın ABD ile askeri ilişkiden tam ortaklık ilişkisine geçmek için çalıştığını belirterek, "Hassas ve kritik bir döneme denk gelen bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişki tarihi açısından önemli" ifadelerini kullandı.