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Katar Emiri Şeyh Temim ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze'de ateşkesi görüştü

Giriş Tarihi: 15.04.2024
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Katar Emiri Şeyh Temim ile İran Cumhurbaşkanı Reisi, Gazze’de ateşkesi görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, yaptıkları görüşmede, Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunu ele aldığı bildirildi.

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